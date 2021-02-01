РИАМО - 1 фев. В Подмосковье может появиться новая памятная дата — День наукоградов, соответствующий законопроект разрабатывается профильным комитетом Мособлдумы, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

Комитет по вопросам образования, культуры и туризма ведет работу над законопроектом, которым предлагается установить новую памятную дату Московской области 20 декабря — День наукоградов.

«Этот год президентом РФ был объявлен Годом науки и технологий. Для Московской области это важно, так как в нашем регионе данная сфера получила особое развитие. Восемь из тринадцати российских наукоградов находятся в Подмосковье», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что сам термин «наукоград» впервые был введен именно в Московской области в 1991 году — в городе Жуковском.

Первым подмосковным городом, который получил такой статус, стала Дубна. Это случилось 20 декабря 2001 года. Именно поэтому предложено закрепить этот день в законе. На рассмотрение Мособлдумы законопроект поступит текущей весной.