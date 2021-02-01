РИАМО - 1 фев. Толщина льда на водоемах Подмосковья стремительно падает, специалисты обнаружили 26 водоемов с опасной толщиной льда, которая составляет менее 7 сантиметров, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

Спасатели вместе с подразделениями Госинспекции по маломерным судам Государственного пожара надзора провели состояния льда на водоемах.

«Из 62 проверенных спасателями водоемов опасными, где толщина льда неоднородна и в среднем составляет менее 7 сантиметров, оказались 26 мест», – говорится в сообщении.

В числе опасных акваторий оказались река Лопасня в Чехове, река Ока в Кашире, Серпухове, Озерах, Коломне, Луховицах и Ступине, река Коломенка в Коломне, Москва-река в Коломне, Бронницах и Жуковском, река Клязьма в Ногинске и Орехово-Зуеве, река Яуза в Мытищах, река Вохолонка в Павловском Посаде, река Пахра в Подольске, река Волга в Дубне, река Нахабинка в Нахабине, озеро Островное в Егорьевске, озеро Светлое в Воскресенске.

Также опасными остаются Шатурская группа озер в Рошале и Егорьевская группа озер в Егорьевске.

Жителей просят тщательнее выбирать места для отдыха, а также не подвергать свою жизнь опасности. Рыбачить и кататься на коньках на водоемах с небольшой толщиной льда крайне опасно.