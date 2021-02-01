РИАМО - 1 фев. Земельный участок площадью 2,3 гектара в городском округе Мытищи передадут в аренду ООО «ИТП-Логистик» на девять лет для создания технопарка «Пирогово», говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что в Московской области рады инвесторам, которые хотят реализовать различные социально-культурные, коммунально-бытовые, масштабные инвестиционные проекты.

«Благодаря масштабным проектам, с которыми инвесторы приходят в регион, в Подмосковье развивается сельское хозяйство, появляются новые производства, гостиницы, логистические комплексы, технопарки, которые влияют на развитие экономики, расширяют возможности трудоустройства для жителей округов, а также обеспечивают поступление налоговых и неналоговых доходов в региональный и муниципальные бюджеты», - сказал Разин.

Он подчеркнул, что под такие масштабные, важные для Подмосковья проекты земельные участки предоставляются без торгов, в соответствии с законом региона.

«В рамках инвестиционного проекта в Мытищах планируется строительство восьми новых производственно-складских зданий, ввод в эксплуатацию которых обеспечит работой 500 жителей Подмосковья. За время проекта в консолидированный бюджет Подмосковья поступят порядка 80 миллионов рублей», - добавил Разин.

Строительство комплекса зданий запланировано на 2022 год. Инвестиции в проект составят 249 миллионов рублей.