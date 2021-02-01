РИАМО - 1 фев. В Главгосстройнадзоре Московской области рассмотрели 41 дело в сфере строительного надзора и пять дел в сфере долевого строительства, общая сумма штрафов за нарушения составила более 5,8 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

В сфере строительного надзора организации получили 11 предупреждений и 30 постановлений: 18 за нарушение требований нормативных документов в строительстве, восемь за строительство без разрешения, одно за нарушение сроков сообщения о начале строительства и три за использование объекта без разрешения на ввод в эксплуатацию.

«В сфере долевого строительства вынесено одно постановление за неисполнение законного предписания об устранении выявленных нарушений и четыре предупреждения за нарушения в проектной декларации и информационной открытости», - говорится в сообщении.

Добровольный срок оплаты штрафа – 60 дней, если оплата не будет произведена, то на застройщика будет заведено административное дело об уклонении от штрафа. Тогда его придется выплатить в двойном размере.

С начала 2021 года Главгосстройнадзор рассмотрел 95 дел о нарушениях в строительстве, общая сумма штрафов за январь составила 8,8 миллиона рублей.