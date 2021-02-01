РИАМО - 1 фев. С начала года более 600 жителей Подмосковья, отправляющихся в поездку, обратились в государственные ветклиники региона за получением ветеринарных сертификатов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«За январь текущего года свыше 600 животных-компаньонов получили ветеринарный сопроводительный документ для путешествия и выставок. В 2020 году в государственные ветеринарные клиники Подмосковья за получением ветеринарных свидетельств и сертификатов обратилось свыше 16 тысяч клиентов», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

По его словам, для путешествия со своим любимцем по РФ достаточно иметь только ветеринарный паспорт с отметкой о вакцинации питомца.

«Если же животное перемещается со сменой владельца или для участия в выставках, соревнованиях или любых массовых мероприятиях, связанных с животными, вашему питомцу потребуется не только ветеринарный паспорт, но и ветеринарное свидетельство», - отметил Воскресенский.

Для получения ветсвидетельства нужно посетить с питомцем ветклинику. Врачи проведут все необходимые мероприятия и оформят документ.

«В ветсвидетельстве фиксируются сведения о профилактических вакцинациях, клиническом осмотре, отсутствии экто- и эндо- паразитов, а так же о благополучии местности содержания животного с точки зрения ветеринарии», - подчеркнул Воскресенский.

Он добавил, что одно из важнейших условий получения ветсвидетельства - прививка от бешенства, которая должна быть сделана не ранее, чем за год и не позднее, чем за 21 день до выезда. В случае поездки за границу следует изучить ветеринарно-санитарные требования страны, куда запланировано путешествие. Во многих странах обязательными требованиями является наличие подкожного микрочипа, вакцинации против бешенства и ветеринарных сопроводительных документов, а в некоторых - дополнительные лабораторные исследования на иммунитет животного к бешенству.

«Заниматься документами лучше за 1-3 дня до предполагаемой даты отъезда, так как ветеринарный сопроводительный документ действителен лишь в течение пяти суток», - добавил Воскресенский.