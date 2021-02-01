РИАМО - 1 фев. Управление Роспотребнадзора по Московской области по 5 февраля проводит горячую линию по качеству и безопасности молочной продукции и срокам годности, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«Специалисты проводят консультирование по вопросам: нормативные требования к молочной продукции; рекомендации по выбору продуктов питания; сроки годности пищевых продуктов; рекомендации по правильному питанию», — говорится в сообщении.

Также жители Подмосковья смогут узнать, куда писать обращение в случае обнаружения некачественного или просроченного продукта в магазине.

Консультации можно получить по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555-49-43, по телефону горячей линии управления 8 800 100-50-14; 8 498 684-48-11 или территориальных отделов, филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (контакты: http://50.rospotrebnadzor.ru/240).