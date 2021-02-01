РИАМО - 1 фев. Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли новорожденного с гастрошизисом, это врожденная патология, которая встречается у одного из 10 тысяч новорожденных, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

У младенца образовывается овальное отверстие в животе диаметром от 2 до 5 сантиметров, через которое наблюдается выпадение петель кишечника или других внутренних органов.

«Данную патологию можно заметить еще на УЗИ и, к сожалению, врачи часто рекомендуют прерывать беременность, так как относительно недавно технологии и квалификация врачей не позволяли спасти малыша. Сейчас мы рекомендуем будущим родителям не принимать поспешных решений, а приезжать к нам в центр», - сказала главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник.

Она добавила, что у нынешнего пациента снаружи был желудок, желчный пузырь, тонкая и толстая кишка, маточные трубы.

«Уже через 3,5 часа после рождения мы провели операцию. Конечно, впереди еще процесс восстановления, но главная патология прооперирована успешно», - добавила Мельник.

Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. В 2020-м году хирурги спасли 5 малышей с гастрошизисом.