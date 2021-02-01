РИАМО - 1 фев. Согласно данным Росстата, в 2020 году падение российского ВВП составило 3,1% в годовом выражении, передает ТАСС.

При этом прогноз Минэкономразвития предполагал падение на 3,8%.

«Это самое значительное падение российской экономики с 2009 года, когда ВВП снизился на 7,8%», — отмечается в материале.

Такое резкое падение ВВП связано в первую очередь с пандемией коронавируса и ограничительными мерами, а также со снижением мирового спроса на энергоресурсы.

Кроме того, значительно сократилась добавленная стоимость в отраслях сферы обслуживания населения, включая гостиницы и рестораны, учреждения культуры и спорта, предприятия транспорта.​