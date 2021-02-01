РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 фев. В Домодедове 13 февраля состоится окружной молодежный фестиваль-конкурс рок-групп «Ринг-рок», сообщается в группе молодежного центра «Победа» в соцсети «ВКонтакте».

«Молодежный центр «Победа» объединит всех любителей рока вместе! 13 февраля в 16:00 в молодежном центре «Победа» пройдет окружной молодежный фестиваль-конкурс рок-групп «Ринг-рок», - говорится в сообщении.

Заявки принимаются до 8 февраля на электронную почту: zayavka.pobeda@yandex.ru.

Ознакомиться с положением конкурса можно под закрепленным постом в группе молодежного центра в соцсети «ВКонтакте».