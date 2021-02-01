РИАМО - 1 фев. Жители Московской области более миллиона раз проверили земельные участки с помощью сервиса «Градпроработка онлайн» с начала запуска проекта, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

В регионе работают сервисы «Градпроработка онлайн», «Стройка рядом с домом» и «Агроанализ». «Градпроработка онлайн» стал самым популярным сервисом.

«Используя кадастровый номер земельного участка, посредством ресурса можно узнать вид его разрешенного использования, градостроительные ограничения (при наличии) или порядок согласования строительства в зонах с особыми условиями использования территории», - сказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

По его словам, сервис востребован среди предпринимателей и жителей региона, потому что экономит время для поиска актуальной информации. Наибольшее количество запросов поступало из Раменского, Дмитровского и Одинцовского городских округов.

В 2020 году в Московской области запустили три новых онлайн сервиса «Кадастровому инженеру» (информация о пересечении формируемого земельного участка с территориальными зонами и (или) населенными пунктами), «Семейная ипотека» (можно подать заявление на снижение процента по кредиту на три пункта при покупке жилья на первичном рынке), Адресное пространство» (можно уточнить и актуализировать адресные сведения в федеральной информационной адресной системе по недвижимости региона).

В онлайн-сервисах предусмотрены ссылки на верные формы заявлений в профильные государственные органы. Теперь не нужно искать актуальный образец, чтобы написать заявление – достаточно заполнить форму и загрузить заявление на портал.