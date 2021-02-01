РИАМО - 1 фев. Для участия во Всероссийской переписи населения необязательно сообщать даже имя, а остальные персональные данные будут защищены, при их передаче используется взломостойкое шифрование, говорится в сообщении пресс-службы переписи.

Не нужно давать никаких персональных данных

Постоянные жители страны, который проживают на территории РФ больше года, смогут ответить на 33 вопроса. Среди них: пол, возраст, гражданство, владение языками, место рождения, национальность, образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к существованию, занятость, а также информация о состоянии жилого помещения. Временно проживающие ответят лишь на семь вопросов.

«Ни реквизиты паспорта, ни размер дохода, ни номер телефона респондента в переписных листах не указываются. Необходимости в таких данных для задач переписи просто нет. Для статистики нужна лишь привязка ответов к определенной территории — счетному участку, где проходит опрос», — говорится в сообщении

Для самостоятельной переписи на портале госуслуг достаточно совершить стандартный вход в личный кабинет с помощью единой защищенной системы аутентификации — ЕСИА. Это позволит избежать двойного заполнения переписного листа. Но сами персональные данные к нему не привязываются, а информация передается в зашифрованном виде.

При переписи используются мощные средства защиты данных

«Цифровые инструменты позволяют быстрее получать и обрабатывать информацию и дают дополнительную защиту от возможных ошибок и неточностей. Они качественно меняют эффективность данных переписи для принимаемых в стране решений. Поэтому мы используем достаточно мощные средства защиты данных, взломостойкое шифрование», — отметил глава Росстата Павел Малков.

По его словам, главная мера защиты заключается в том, что к результатам переписи не привязываются никакие персональные данные — они отсекаются в момент передачи заполненных электронных переписных листов.

«Такие данные, как фамилия, не загружаются в автоматизированную систему переписи (АС ВПН). Защита информации об адресах, где проходил опрос, обеспечивается на уровне операционной системы «Аврора». Все данные хранятся под паролем в закрытых директориях. В случае утери планшет блокируется», — пояснил директор проектов ПАО «Ростелеком» (партнер Росстата в цифровизации переписи) Олег Поляков.

Он добавил, что даже подключение к незащищенным посторонним сетям Wi-Fi не приведет к утечке персональных данных, поскольку они по сетям не передаются.

Все данные будут деперсонифицированы

Одно из главных новшеств предстоящей переписи — использование многомерной BI-системы, которая позволит Росстату контролировать ход переписи онлайн до масштаба счетного участка, а в дальнейшем станет общедоступной площадкой для получения данных переписи.

На всех этапах работы платформы Contour BI также исключается появление персональной информации.

«Платформа позволит находить данные в разных разрезах с точностью до переписного участка — это несколько домов и подъездов многоквартирного дома. Но все данные будут деперсонифицированы, информация о переписываемом человеке исключена. Только общая статистика», — подчеркнул гендиректор «Контур Компонентс» (разработчик BI-платформы) Владимир Некрасов.

Доступ к планшетам переписчиков регламентируют

Как отметил заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Г.В. Плеханова Тимур Садыков мировая практика показывает, что обезличенные статистические данные вряд ли могут представлять серьезный интерес для злоумышленников.

«Однако уровень безопасности всех данных предстоящей переписи можно оценить как очень высокий. Его обеспечат и защищенные каналы связи, и регламентация доступа к планшетам переписчика и серверному оборудованию. Несанкционированно извлечь информацию с устройств практически невозможно, а благодаря распределению и резервированию данные будут надежно сохранены в дальнейшем», — добавил специалист.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий.