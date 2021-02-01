РИАМО - 1 фев. В Подмосковье и столице до 12:00 3 февраля продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Костромской, Ярославской, Тверской, Брянской и Орловской областей.

В Московском регионе 2 февраля будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Также ожидается гололедица. Температура ночью составит минус 11 – минус 9 градусов, днем — минус 6 – минус 4 градуса.

Третьего февраля сохранится облачная погода, пройдет небольшой снег, прогнозируется гололедица. Ночью температура будет минус 11 – минус 9 градусов, днем – в пределах от минус 4 до минус 2 градусов.

Снег и никакого плюса: каким будет февраль 2021 года в Москве>>