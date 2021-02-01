РИАМО - 1 фев. Муниципального депутата Дмитрия Барановского поместили под домашний арест на два месяца по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время несогласованной акции 23 января в Москве, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Басманного суда столицы.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании домашнего ареста в отношении Барановского до 23 марта 2021 года», — сказал собеседник агентства.

Барановский обвиняется по части 1 статьи 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

Ранее по этой же статье была помещена под домашний арест пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш.