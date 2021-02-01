РИАМО - 1 фев. Банк России выпустит в обращение памятную монету из серебра «Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь, Московская область», она относится к серии «Памятники архитектуры России», сообщается на сайте ЦБ РФ.

«Серебряная монета (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 грамма, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров», - говорится в сообщении.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба РФ и надписи: «Российская федерация», «Банк России».

На оборотной стороне монеты находится рельефное изображение монастыря. Тираж монеты составляет 3 тысячи штук.

Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь основали в 1381 году. Его возвели после победы на Куликовом поле.

Сейчас в нем находятся такие святыни, как икона Божией Матери «Феодоровская», крест с частицей Животворящего Креста Господня, икона Божией Матери «Владимирская», тапочек с мощей и икона с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского, частица мощей великомученника Георгия Победоносца и другие.