РИАМО - 1 фев. В Москве за минувшую неделю зарегистрировали низкий уровень заболеваемости горожан ОРВИ и гриппом, показатели находятся ниже расчетного эпидемического порога почти на 60%, сообщается на сайте управления столичного Роспотребнадзора.

Эпидситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям в городе с 25 по 31 января соответствует сезону года.

«Показатели заболеваемости <…> по сравнению с эпидемическими пороговыми уровнями среди совокупного населения ниже на 58,4%. Среди детей от 0 до 2 лет ниже на 79,4%, от 3 до 6 лет — на 85,0%, от 7 до 14 лет — на 79,3%», — говорится в сообщении.

На текущий момент в городе от гриппа привиты более 7,4 миллиона человек, из них 1,2 миллиона детей. Это 59,1% от всего населения столицы.