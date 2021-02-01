РИАМО - 1 фев. Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле первого президента РФ Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище в столице в честь 90-летия со дня рождения политика, сообщает Nation News.

Ельцин руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.

«Путин напомнил, что первый лидер Российской Федерации никогда не боялся брать ответственность за свои действия и судьбу страны», —​ говорится в сообщении.

Глава государства уточнил, что страна должна помнить о таких людях, как Ельцин.

Как отмечается на сайте Кремля, Владимир Путин также возложил цветы на могилы политика Евгения Примакова и народного артиста СССР Василия Ланового.