РИАМО - 1 фев. Суд в Москве арестовал мужчину, который бросил зажженный файер в сотрудников полиции на несогласованной акции 23 января в центре города, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В столице продолжается расследование уголовного дела по статье 213 УК РФ (хулиганство), связанного с несанкционированной акцией 23 января 2021 года.

«Мужчина на улице Большая Дмитровка во время участия в несанкционированном мероприятии зажег пиротехническое сигнальное устройство и бросил его в сотрудников полиции, исполняющих обязанности по охране общественного порядка», — сказала Иванова.

Задержанный 21-летний молодой человек признал свою вину и раскаялся. Суд заключил обвиняемого под стражу.

Нападения на полицейских, хулиганские действия, повреждения имущества были зафиксированы 23 января в разных регионах РФ, в том числе в Москве. По этим фактам возбудили уголовные дела. Участников массовых беспорядков продолжают устанавливать.