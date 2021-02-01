РИАМО - 1 фев. На территории Московской области в этом году построят 15 современных одноуровневых пешеходных переходов через железные дороги, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Ежегодно вводятся в эксплуатацию новые переходы. На линиях с интенсивным движением поездов, в том числе диаметрах, для перехода железной дороги и выхода на платформы возводятся конкорсы и подземные вестибюли, оснащенные эскалаторами и лифтами. Многие пассажиры уже смогли оценить новый уровень комфорта на открытых станциях», - сказал начальник МЖД Михаил Глазков.

Переходы оснастят световой и звуковой сигнализацией, накопительными площадками S-образной формы, резинокордовым настилом, ограждением и знаками безопасности.

На Савеловском направлении переходы появятся на станциях Дмитров, Талдом, и на остановочных пунктах Темпы и Орудьево. На Рижском направлении – на остановочных пунктах Новопетровское и Устиновка, на Павелецком - на остановочных пунктах Акри и Тесна.

На Курском направлении переходы построят на станциях Львовская, Шарапова Охота и Серпухов, на Горьковском направлении - два перехода на станции Электроугли, на Белорусском – у станций Портновская и Можайск.

Также переходы строят в рамках создания Московских центральных диаметров. На станции МЦД-1 Тимирязевская появится подземный вестибюль с тоннелем. На станции Печатники МЦД-2 строится сразу тоннель, два наземных перехода и мост-конкорс. На новой станции Щукинская строят конкорс, а в Марьиной Роще - тоннель.

За 2020 год в Подмосковье построили 20 новых одноуровневых пешеходных переходов. Но несчастные случаи на путях все равно происходят, например, за прошлый год в Мытищах погибли 14 человек. Опасность представляют «народные тропы», которыми, несмотря на наличие безопасных переходов, пользуются для безбилетного проезда или для сокращения пути. Их ликвидацию поручили контролировать сотрудникам РЖД.