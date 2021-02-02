Появившееся в начале 2020 года приложение «Рандонавтика» быстро попало в тренды: просмотры видео с соответствующим хештегом в TikTok уже перевалили за 800 миллионов. Захватив Америку, оно пришло и в Россию. По задумке разработчиков, пользователи должны отправиться в путешествие по случайным координатам, чтобы выйти из своего «туннеля реальности» – привычного и предопределенного жизненного маршрута. Перед прогулкой нужно подумать о том, что хочешь найти, – якобы это влияет на результат. Порой такие путешествия приводят пользователей к неожиданным и даже пугающим находкам. Поклонники популярного приложения объяснили РИАМО, чем оно их привлекает, и рассказали об опыте его использования.

Михаил, 17 лет:

из личного архива Михаила

«О «Рандонавтике» я узнал от друзей. Сначала решил, что это полная чушь: ни один адекватный человек не поверит, что сила мысли может привести к искомому объекту. Решил изучить интереса ради и понял, что система довольно простая. Генератор случайных чисел собирает вокруг тебя на карте множество рандомных точек. Есть три опции: наибольшее скопление случайных точек вокруг одного места называется аттрактор, наименьшее – войд, а наиболее сильные скопления – аномалия.

Решил, что проверю разок по приколу. Подумал, что хочу найти что-то такое, что убедит меня в том, что приложение и правда работает. Меня привело к оврагу, который я часто замечал, но особо к нему не присматривался. Теперь же я туда спустился. От находки я был в шоке: на точке я обнаружил дерево с вырезанным на нем крестом, хотя вокруг было множество других, с обычными стволами.

После этого я отправлялся на поиски раз 15–20. Конечно, находки были не всегда. Запомнился случай, когда обнаружил заброшенный сгоревший дом прямо посреди поселка, который, казалось, я знал уже вдоль и поперек.

Внутри оказалось довольно страшно, поэтому поиск я не закончил.

Думаю, благодаря «Рандонавтике» ты начинаешь больше задумываться, как устроен наш мир, также это помогает избавиться от лежачего режима жизни. Жаль лишь, что многие, не веря, что приложение работает, идут на точку с плохими намерениями, загадывают ужас или смерть. Взять хотя бы историю, когда ребята из США нашли труп в чемодане».

Юлия, 36 лет:

«Я не всегда что-то находила, но в этом и суть: может быть, я недостаточно этого хотела, не испытывала надобности. Иногда же вещь – не то, чем кажется на первый взгляд. Поэтому, возможно, я и получала ответ на свой запрос.

Но однажды у меня был жутковатый опыт.

Я загадала смерть, и приложение повело меня в лес, который находился в нескольких километрах. Точка оказалась расположена в зарослях. Под деревом лежал скелет!

Сначала я оторопела, потом начала внимательнее вглядываться и поняла, что он принадлежит небольшому животному. Возможно, собаке, которая сюда забрела.

Мои друзья ходят в такие небольшие путешествия вместе со мной. Подруге удалось отыскать надпись на бетонной стене «Все у нас в голове», а загадала она найти счастье. Вроде неочевидное совпадение, но все же.

В поиске мне нравится атмосфера приключения: здорово ощущаешь себя на короткий промежуток времени персонажем необычной истории. Надеюсь, «Рандонавтика» будет набирать популярность в России, здесь ведь такой простор для открытий!»

Алексей, 17 лет:

из личного архива Алексея из личного архива Алексея 1 из 2

«Меня к «Рандонавтике» привели рассказы других пользователей, которым удавалось найти что-то интересное.

Захотелось тоже открыть для себя новые места. Хотя несколько раз они скорее оказывались опасными. Например, разок мне довелось побывать на заброшенной птицефабрике недалеко от дома. Благо я был с другом.

Иногда я отправлялся на спонтанные поиски приключений среди ночи, чтобы получить побольше ярких эмоций.

Самым занимательным, пожалуй, был опыт, когда за один день приложение привело меня в сразу два интересных места. Я захотел увидеть что-то необычное – и это оказались кратер от взрыва в поле и заброшенная шахта в земле, затопленная водой.

Жаль, что у нас так много ленивых и скептически настроенных людей. Если бы не этот фактор, приложение могло бы стать еще популярнее».

Виталий, 32 года:

из личного архива Виталия из личного архива Виталия 1 из 2

«На «Рандонавтику» я наткнулся случайно: увидел видео из TikTok, где эта программа описывалась в стиле DeepWeb и других потусторонних цифровых историй. Люди сосредоточивались на каком-нибудь образе, а потом выбирали радиус поиска.

Для меня таинственность заключалась в том, что спонтанный сталкинг, на который она рассчитана, всегда приводил к какому-либо предмету или явлению в окружающей действительности, но механизм был не раскрыт. Мне, как естествоиспытателю, интересно было посмотреть на претворение теории «мыследействия» в жизни.

На поиски я отправился вместе со своей девушкой. В первый раз загадали игрушку (аномалия), потом – видео (аттрактор). Сначала думали, что не получилось, но потом заметили небольшую плошку, наподобие игрушечной, а затем и цифровой билборд для трансляции видеорекламы.

Еще один раз я задумал книгу. Сам как раз шел из книжного магазина на Курской. Аномалия выдала подъезд жилого дома недалеко от станции «Комсомольская», где лежала одна книга. Случались и казусы. Однажды я попал на железнодорожное полотно в депо и чуть не провалился в кабельную...

Несмотря на то, что «Рандонавтика» – это увлекательно, таинственно и захватывающе, есть и минусы. У нас этим можно заниматься скорее летом или в начале осени из-за естественных климатических ограничений.

К тому же приложение популярно в основном у подростков, у которых интерес к нему быстро угасает. Для них это как игрушка, которая приводит в восторг, а потом ее забрасывают в угол, потому что появилась новая. А взрослые работающие люди в большинстве своем не найдут идею «Рандонавтики» достойной того, чтобы ставить ее в приоритет, хотя научный потенциал у нее достаточно обширный».

Денис, 17 лет:

из личного архива Дениса

«Путешествие по городу в поисках приключений – это здорово, но вот потеря времени и отсутствие результата в некоторых случаях печалят. Бывало, что мы с друзьями уходили очень далеко в лес и не находили там ничего особенного.

Вообще, мне показалось, что все жуткие и необычные события придумывали мы себе сами, так как заведомо настраивали себя на что-то аномальное.

Конечно, бывало, что мы ходили в уже знакомые и изученные места и находили там или по пути интересные вещи, хотя ничего конкретно не загадывали. Но это, скорее всего, воображение и пристальное наблюдение.

Однажды мы пришли в лес на нужное место, нашли там много желтых бумажек, они были выложены на земле по кругу, словно костер. Нам подобное показалось странным, ведь посреди чащи подобное представить себе сложно.

Любопытнее всего было, когда мы пришли на точку в Москве, и там перестала работать геолокация, хотя в окрестностях связь работала».