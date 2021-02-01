РИАМО - 1 фев. Помещать пьяных россиян в вытрезвители будут только в случае, когда человек находится в беспомощном состоянии, а его жизни угрожает опасность, сообщает ТАСС.

В декабре прошлого года Госдума приняла закон, который позволяет возродить систему медицинских вытрезвителей. Эти учреждения помогают людям в состоянии тяжелого алкогольного или наркотического опьянения.

«Важно отметить, что речь не идет о принудительном <...> удержании граждан. Речь идет только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи», —​ говорится в сообщении.

Решение о создании вытрезвителей принимает субъект РФ с учетом региональной потребности. В некоторых регионах такие учреждения уже работают.

Каждый год из-за алкогольного опьянения в России умирает более 50 тысяч граждан. В том числе от переохлаждения на улицах умирает 8-10 тысяч человек. Число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения с 2011 по 2018 год, выросло на 34,9%.