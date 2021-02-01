РИАМО - 1 фев. Президент России Владимир Путин побывал на Новодевичьем кладбище, где в понедельник похоронили народного артиста СССР Василия Ланового, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава государства возложил цветы к могиле актера.

«Мне очень жаль, что он ушел», — сказал Путин о Лановом.

Прощание со знаменитым актером прошло в понедельник в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. На церемонию прощания пришли его близкие, друзья и коллеги, а также несколько сотен поклонников.

Артист скончался 28 января. Ранее он попал в больницу с коронавирусной инфекцией.

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