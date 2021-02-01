РИАМО - 1 фев. Московские спасатели помогли выбраться из поврежденной машины участникам аварии в Сокольниках, говорится в сообщении пресс-службы департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«Ночью 1 февраля в службу экстренного вызова 112 поступило сообщение, что на улице Стромынка легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате ДТП водитель и пассажир легкового авто оказались зажаты внутри салона», — говорится в сообщении.

На место ДТП приехали специалисты пожарно-спасательного гарнизона, включая АСО №5 ГКУ «ПСЦ».

С помощью гидравлического инструмента спасатели помогли выбраться из обломков водителю и пассажиру легкового автомобиля. Водитель грузовика не пострадал.