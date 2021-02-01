РИАМО - 1 фев. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ проверить данные правозащитников о незаконном воздействии на фигурантов уголовных дел, передает Федеральное агентство новостей.

«Доклад на эту тему до 1 июня 2021 года должен представить главе государства генпрокурор Игорь Краснов», — отмечается в материале.

Глава государства также дал поручение Минюсту страны совместно с Общественной палатой РФ и Роспотребнадзором обеспечить порядок посещения членами ОНК СИЗО и колоний в условиях пандемии Covid-19.

Ранее член Совета по правам человека Евгений Мысловский сообщил о многочисленных нарушениях в отношении подсудимых.​