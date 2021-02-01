РИАМО - 1 фев. На право посадить родовое дерево по программе «Наше дерево» подали заявки порядка 6 тысяч столичных семей, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

«В прошлом году в программе приняли участие 5,4 тысячи, а сейчас мы набрали уже около 6 тысяч заявок. Заявки будем принимать еще до 30 июля. Поэтому, я думаю, что в этом году в программе примут участие 12 тысяч семей», - сказал Кульбачевский в эфире телеканала «Москва 24».

Он напомнил, что проект «Наше дерево» реализуется в городе с 2019 года. Право принять в нем участие получают московские семьи, в которых родился ребенок.

«Мы выбираем места примерно в 50 парках столицы, и там, где это возможно, создаем такие аллеи новорожденных. То есть москвичи сами выбирают, какое дерево они хотят посадить и место», - добавил Кульбачевский.

Подать заявку на участие в программе можно на официальном сайте мэра Москвы в течение трех лет с даты рождения ребенка.