РИАМО - 1 фев. В Москве началась реставрация фасадов и ремонт кровли объекта культурного наследия федерального значения «Здание Городской думы, 1890-1892 годов», работы планируют завершить в сентябре 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Государственного Исторического музея.

Здание находится на площади Революции. Сейчас это одно из зданий Государственного Исторического музея. Работы в 2020 году отложили из-за пандемии. Во время ремонта музей продолжит работу в обычном режиме.

«Реставрация фасадов здания музея не повлечет за собой закрытия временных экспозиций и Музея Отечественной войны 1812 года. Напротив, уже в марте мы откроем две крупные выставки - «Придворный костюм из собрания Государственного Эрмитажа» и «Шедевры гравюры Альбрехта Дюрера из собрания музеев Италии», - сказал директор Государственного Исторического музея Алексей Левыкин.

Фасады здания отреставрируют. Со стороны недавно отрытого пешеходного перехода с Никольской улицы воссоздадут утраченные части стены. Ремонт пройдет на парадном крыльце и на шатровых частях кровли, которые пострадали во время урагана в 2017 году. Работы проходят на средства целевой субсидии Министерства культуры Российской Федерации.

Здание Московской городской думы построено в 1890-1892 годы по проекту архитектора Дмитрия Чичагова. В 1935 году его перестроили под музей В.И. Ленина. В 1993 году музей закрыли, а экспозицию передали Историческому музею. Сегодня здание входит в комплекс Государственного Исторического музея. Во внутреннем дворе здания уже почти десять лет работает экспозиция Музея Отечественной войны 1812 года.