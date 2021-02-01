РИАМО - 1 фев. Денежная премия за победу в губернаторском конкурсе «Прорыв года 2020» пойдет на развитие Химок, соответствующее решение приняла администрация городского округа Химки в понедельник.

Ранее к депутатам фракции «Единая Россия» совета депутатов городского округа Химки обратился секретарь подмосковной «Единой России» Игорь Брынцалов. Он предложил не выплачивать средства, полагающиеся за победу в конкурсе, в виде премий работникам администрации муниципалитета, а направить их на дальнейшее развитие Химок.

«Победа в региональном конкурсе была заслужена в том числе и благодаря большой работе, профессионализму сотрудников администрации. Но делать все для того, чтобы городской округ развивался — это их непосредственная работа. И логично, что призовой фонд должен быть направлен в бюджет именно на дальнейшее развитие Химок — это шаг, которого ждали от местных властей и сами жители, и руководство региона», — отметил Брынцалов.

На заседании совета депутатов городского округа Химки было принято решение о направлении премии в бюджет.

Депутаты обратились с соответствующим письмом в администрацию округа, которая в свою очередь приняла решение о направлении денег на финансирование дополнительных мероприятий по укреплению материально-технической базы ЖКХ, образования, культуры, физической культуры и социальной защиты населения городского округа Химки.