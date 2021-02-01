РИАМО - 1 фев. Осенью 2021 года в третий раз пройдет конкурс водительского мастерства среди шоферов «Мострансавто», который будет приурочен к юбилею компании, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор компании Владислав Мурашов.

«Этой осенью у нас уже в третий раз состоится конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель АО «Мострансавто». Он будет приурочен к юбилейной дате — в 2021 году «Мострансавто» исполняется 95 лет», — сказал Мурашов.

В минувшем году водитель областного перевозчика победил в региональном конкурсе «Лучший водитель Московской области — 2020». В 2019 году водители предприятия заняли призовые места в междугородних и международных соревнованиях по профессиональному мастерству в Санкт-Петербурге и Сочи.

В 2020 году количество ДТП по вине водителей автобусов в регионе сократилось почти на 13% по сравнению с 2019-м годом.