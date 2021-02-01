РИАМО - 1 фев. Таксомоторной компании «Курсор» запретили перевозить пассажиров, решение принял Арбитражный суд столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В 2021 году компания стала первой, кому запретили эту работу.

«Заявление в суд ранее направила МАДИ. Причина — инспекция выявила, что водители компании перевозили пассажиров без прохождения медосмотров перед выездом, а машины никто не проверял на техническую исправность», - говорится в сообщении.

Таким образом, каждую поездку пассажиров подвергали опасности.

Сообщить о нарушениях и сделать поездки безопаснее можно по телефону: +7 (495) 540-76-56. Также жалобы можно прислать на электронный адрес: madi@mos.ru.

«Мы за безопасность пассажиров - все эти нарушения могут привести к трагедиям», - добавляется в материале.

В минувшем году в столице выявили более 7,5 тысячи нелегальных таксистов. Согласно статистике, нелегальные водители такси чаще попадают в ДТП. Также они могут представлять для пассажиров угрозу. В поездке с нелегальным таксистом может произойти что угодно. Ответственности за подобные поездки никто не несет.

Отличить легальное такси от нелегального просто: официальные машины такси имеют желтый или белый цвет, «шашечки» на боковых поверхностях кузова, действующее разрешение, опознавательный фонарь оранжевого цвета, информацию о компании, тарифах и водителе на передней панели справа.