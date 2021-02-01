РИАМО - 1 фев. За передвижением всех линейных автобусов перевозчика АО «Мострансавто» следит онлайн система Центра управления предприятием (ЦУП), она оповещает диспетчеров об отклонениях в движении транспорта, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор компании Владислав Мурашов.

«Система формирует полную картину происходящего, собирая и анализируя данные из различных информационных программ — навигационных систем, систем обеспечения безналичной оплаты проезда, единой линии связи, WhatsApp-канала, социальных сетей, портала «Добродел»», — сказал Мурашов.

Он добавил, что в тестовом режиме система мониторинга работает с 2020 года на базе филиала «Мострансавто» в Мытищах. Поступающая диспетчерам информация отображается на интерактивной тепловой карте, разделенной на 12 зон контроля по числу действующих межмуниципальных автотранспортных предприятий.

В 2020 году жалобы пассажиров на работу общественного транспорта снизились более чем в два раза по сравнению с периодом 2019 года.