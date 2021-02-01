РИАМО - 1 фев. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения мужчине, которого обвиняют в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры на территории новой Москвы, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По версии следствия, 30 января 2021 года мужчина, находясь в квартире жилого дома по улице Липовый парк поселка Коммунарка поселения Сосенское города Москвы, будучи в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры нанес своему знакомому ножевые ранения в область шеи и груди, от которых потерпевший скончался на месте», - сказала Иванова.

По ее словам, затем мужчина ранил другого знакомого в область груди. Потерпевший выбежал из квартиры, однако от полученной раны умер в лифтовом холле.

По данному делу задержан житель Владимирской области, который во время допроса полностью признал свою вину. Фигуранту предъявили обвинение. Расследование по уголовному делу продолжается.