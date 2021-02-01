РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 фев. Более 100 произведений церковного искусства могут увидеть посетители выставки в подмосковном Красногорске до 5 мая, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Министр культуры Московской области Елена Харламова, глава Красногорска Эльмира Хаймурзина, председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению благотворительности и милосердия «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова и председатель правления «Гильдии храмоздателей» Андрей Анисимов 31 января открыли выставку современного церковного искусства «Дом Господень».

«В выставочном зале православного просветительского центра «Усово-Спасское» храма Спаса нерукотворного образа в селе Усово посетители смогут увидеть более 100 лучших работ известных иконописцев, архитекторов, художников-керамистов, ювелиров, художников и скульпторов из разных городов России, а также уникальную коллекцию современной иконы из собрания Валаамского монастыря», - говорится в сообщении.

Экспозиция подготовлена профессиональной ассоциацией «Гильдия храмоздателей» при поддержке фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Для интересующихся историей российского зодчества выставка «Дом Господень» - редкая возможность ознакомиться с уникальными произведениями современного церковного искусства.

Экспозиция доступна для посещения по 5 мая 2021 года с соблюдением необходимых санитарных норм.

Хаймурзина напомнила, что совместно с фондом округ реставрирует два объекта культурного наследия в селе Ильинское, которые стали частью федерального проекта «Императорский маршрут».

«Я очень надеюсь и верю в то, что летом мы сможем открыть музеи, сделать очень содержательные экспозиции. Надеемся, что это место будет интересно как для взрослых, так и для подрастающего поколения», - отметила глава муниципалитета.