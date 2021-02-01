РИАМО - 1 фев. Басманный суд Москвы в понедельник отправил под домашний арест на 2 месяца пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ярмыш до 23 марта 2021 года», — сказал собеседник агентства.

Ярмыш обвиняется по части 1 статьи 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

Судебное заседание в отношении Навального пройдет 2 февраля в зале апелляционного корпуса Мосгорсуда. Его задержали за нарушение испытательного срока по делу «Ив Роше».