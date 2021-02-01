РИАМО - 1 фев. Пользователи «ВКонтакте» в понедельник вечером сообщают о неполадках в работе социальной сети, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои в популярных сервисах.

Сбои начались около 17:54 по московскому времени.

74% пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта. Еще у 22% есть трудности с отправкой сообщений. Также 2% жалуются на проблемы со входом в свою учетную запись.

На проблемы с доступом к «ВКонтакте» чаще всех жалуются жители из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и других городов страны.