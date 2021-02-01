РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 фев. В Центр помощи при ДТП в подмосковном Красногорске с 2018 года обратилась 21 тысяча водителей, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник обсудил на ВКС с членами областного правительства и главами муниципалитетов итоги работы службы помощи при ДТП.

«Городской округ Красногорск вошел в число муниципалитетов, где с 2018 года реализуется пилотный проект «Служба помощи при ДТП». За это время поддержку службы помощи при ДТП получила 21 тысяча водителей. 7 из 10 ДТП без пострадавших оформляется без выезда экипажей ДПС», – говорится в сообщении.

Главная задача центра – оказать правовую помощь участникам дорожно-транспортных происшествий, в которых обошлось без пострадавших, и улучшить транспортную ситуацию на дорогах.

Сотрудники колл-центра «Службы помощи при ДТП» помогают правильно оформить Европротокол и сделать фото с правильных ракурсов. Консультацию можно получить по телефонам: 8(495)989-29-81; 8(495)989-29-88 и 112.

Центр находится по адресу: Красногорск, микрорайон Опалиха, улица Мира, дом 5.