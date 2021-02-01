РИАМО - 1 фев. В прошлом году в Подмосковье установили 20 отдельно стоящих станций для подзарядки электротранспорта, их смонтировали и ввели в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Три станции появились в Химках, по две – в Электростали, Дзержинском и Краснознаменске, а также по одной – в Дубне, Котельниках, Люберцах, Реутове, Фрязине, Одинцове, в деревне Оболдино городского округа Щелково, Подольске, поселке Зеленый Богородского округа, Сергиевом Посаде и Коломне.

«Список адресов формировался по результатам опроса жителей о расширении зарядной инфраструктуры электротранспорта во дворах многоквартирных домов Подмосковья. Опрос проводился на официальном сайте министерства энергетики Московской области», – говорится в сообщении.

На текущий момент на территории региона эксплуатируется 227 электрозарядных станций. Все они обслуживаются силами АО «Мособлэнерго». Так, зарядки установлены в городских округах Воскресенск, Балашиха, Видное, Домодедово, Дубна, Жуковский, Истра, Кашира, Клин, Котельники, Красногорск, Луховицы, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминский, Озеры, Пущино, Реутов.

А также в городских округах Серпухов, Фрязино, Химки, Чехов, Электрогорск, Электросталь, Егорьевск, Зарайск, Можайский, Одинцовский, Павловский Посад, Пушкинский, Раменский, Сергиево-Посадский, Щелково, Королев, Подольск, Краснознаменск, Дзержинский и Богородский.

Максимальная мощность станций составляет 3,5 кВт. Время подзарядки составляет 8-12 часов. Станцией управляют через бесплатное мобильное приложение «Зарядки Мосэнергосбыт». Скачать его можно в Google Play и App Store. На конструкциях есть инструкция по установке приложения, использованию станции и номер техподдержки.

В текущем году планируется установка еще 20 отдельно стоящих станций.

АО «Мособлэнерго» участвует в проекте по развитию электрозарядной инфраструктуры министерства энергетики региона. Программа реализуется до 2024 года.