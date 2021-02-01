РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 фев. Стали известны адреса аварийных домов в Красногорске, жильцов которых планируют переселить в нынешнем году, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

По региональной программе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется к расселению пять аварийных домов общей площадью 1963,6 квадратного метра.

«Перечень адресов, планируемых к расселению: Парковая улица, 6 и 12, Центральный проезд 16, 20 и 26», - говорится в сообщении.

На минувшей неделе 11 семей в оперативном порядке расселили из дома №7 по улице Первомайской. Из-за угрозы разрушений несущих конструкций жителей четвертого подъезда эвакуировали и разместили в гостиницах.

«По поручению главы горокруга Красногорск Эльмиры Хаймурзиной квартиры из маневренного фонда подобрали за несколько дней, а также помогли с переездом. Переселенцы из аварийного дома отметили новоселье в минувшую субботу», - отмечается в материале.