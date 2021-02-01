РИАМО - 1 фев. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев признался, что во время пандемии коронавирусной инфекции стал меньше общаться с друзьями, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он отметил, что пандемия не способствует развитию человеческих контактов.

«По словам политика, сложившаяся ситуация в мире отразилась и на его домочадцах», – говорится в сообщении.

Медведев отметил, что его сын также стал меньше общаться с приятелями, а в жизни стало меньше возможных поездок.

Ранее Медведев прошел вакцинацию от Covid-19, однако не уточнил, каким именно препаратом была сделана прививка.