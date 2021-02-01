РИАМО - 1 фев. Заторы в движении транспорта на улицах и трассах Москвы составляют пять баллов, они могут вырасти до семи баллов из десяти возможных, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Основные затруднения в сторону центра есть на Ярославском шоссе, дом 59, на внешней стороне ТТК перед Рижской эстакадой», — говорится в сообщении.

Водителям напомнили, что на юго-западе мегаполиса действуют ограничения на движение транспорта. Из-за закрытия участка «оранжевой» ветки метро приоритет на дорогах у регулярных и компенсационных автобусных маршрутов.

«Если поедете в тот район, пользуйтесь соседними линиями метро и объезжайте Профсоюзную улицу», — подчеркивается в материале.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», самая большая загруженность улиц в столице ожидается в 19 часов.