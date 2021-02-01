РИАМО - 1 фев. Человек, пострадавший при жесткой посадке параплана в районе деревни Федоровское Сергиево-Посадского городского округа, умер в больнице, сообщил РИАМО представитель пресс-службы администрации округа.

«Пострадавший скончался», — сказал собеседник агентства.

Ранее ГУ МЧС РФ по Московской области сообщило, что 15:30 понедельника поступила информация о том, что в Сергиево-Посадском городском округе в деревне Федоровское жесткую посадку совершил парапланерист.

По данным СМИ, к ликвидации ЧП привлекли 11 человек и четыре единицы техники.