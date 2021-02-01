РИАМО - 1 фев. На платформе Московского инновационного центра (МИК) будут работать четыре новых межотраслевых объединения между 325 компаниями в сферах искусственного интеллекта, композитных материалов, биофармацевтики и медицинских технологий, травматологии и ортопедии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всего в рамках МИК действует восемь межотраслевых кластеров, в которые входит 325 компаний. Новые объединения будут заниматься повышением качества продукции, формированием научно-исследовательского потенциала, а также коммерциализацией разработок», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В сфере искусственного интеллекта вместе начнут работать 45 компаний из разных отраслей. Среди них: ИТ, робототехника, приборостроение, электроника и микроэлектроника и другие.

Кластер по развитию отрасли полимерных композиционных материалов будет включать в себя 34 компании, связанные с биотехнологиями и фармацевтикой, аэрокосмосом, нанотехнологиями, электроникой, машиностроением и другими направлениями.

В области биофармацевтики и медицинских технологий объединились 37 предприятий. Они будут повышать качество и безопасности продуктов, формировать научно-исследовательский производственный потенциал в своей области. Также в планах ликвидировать зависимость этой сферы от импорта.

Объединение по развитию сферы травматологии и ортопедии включает в себя 34 организации. Они будут внедрять новые методы лечения, реабилитации и диагностики, в том числе на основе искусственного интеллекта и роботизированных комплексов. Также компании будут вести разработки инновационных решений для производства медизделий.

Участником межотраслевых объединений могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели. Вместе они будут создавать, продвигать и тиражировать проекты. Подробности о вступлении можно узнать на портале МИК.

Число участников Московского инновационного кластера выросло в 20 раз в 2020 году >>