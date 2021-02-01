РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 фев. Жители городского округа Балашиха могут сделать прививку от коронавируса без предварительного теста на антитела, привиться можно в семи поликлиниках и двух мобильных пунктах, расположенных в ТЦ, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Попасть на вакцинацию от коронавируса стало еще проще. Прививку сделают без результатов ИФА-теста. Анализ на антитела к Covid-19 счел необязательным Минздрав России. Перед вакцинацией имеет смысл сдать ПЦР-тест, но только если о себе дают знать симптомы коронавируса или в последние две недели имел место контакт с заболевшим», - говорится в сообщении.

В любом случае перед прививкой пациентов осматривает врач и в случае отсутствия противопоказаний дает разрешение на вакцинацию.

Привиться от Covid-19 жители городского округа могут в семи стационарных прививочных пунктах в поликлиниках №№1, 2, 3, 5, 6, 11 и 14. Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг, на приеме у врача-терапевта или по телефону 122.

Еще два мобильных пункта работают в торговых центрах Балашихи.

«В «Светофоре» пациентов принимают по субботам с 10:00 до 15:00, а в ТРЦ «Новоизмайловский» - по вторникам и средам с 15:00 до 20:00. Записываться в мобильные пункты не нужно. Пропуском в них станут паспорт и полис ОМС», - заключается в сообщении.

Текстовая трансляция

1 ФЕВРАЛЯ

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