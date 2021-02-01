РИАМО - 1 фев. Судебное заседание в отношении оппозиционера Алексея Навального пройдет 2 февраля в зале апелляционного корпуса Мосгорсуда, сообщается на сайте Московского городского суда.

«Выездное заседание проводится с целью обеспечить принцип гласности и открытости судопроизводства. Фото- и видеосъемка будет производиться пресс-службой суда», – говорится в сообщении.

Еще одной причиной выездного заседания Симоновского районного суда Москвы стало исполнения требований о соблюдении социальной дистанции.

В настоящее время действуют ограничения на посещения судов общей юрисдикции. В здание суда допустят участников заседания и представителей СМИ. Последние попадут на него на основании аккредитаций, которые направят в адрес Симоновского суда.

Навальный был задержан по требованию ФСИН 17 января по прилету из Германии за нарушение испытательного срока по делу «Ив Роше». ФСИН также требует заменить блогеру условный срок на реальный. ​