РИАМО - 1 фев. На трассе М-5 в Московской области в районе деревни Островцы Раменского городского округа грузовик столкнулся с двумя легковушками, в результате ЧП погиб один человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.



«В 13:00 на трассе М-5, 34-й километр, произошло столкновение грузовика «КамАЗ» и двух легковых автомобилей. Водитель одного из автомобилей погиб», - сказал собеседник агентства.



Он добавил, что дальнейшая информация по данной аварии уточняется.

В Подмосковье предлагается открыть десять новых центров служб помощи при дорожных авариях, они могут появиться в 2021-2022 годах. Сейчас в регионе работают семь таких центров.