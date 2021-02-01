РИАМО - 1 фев. Поездами «Центральной ППК» воспользовались более 581,8 тысячи детей в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«Больше всего детей было отправлено на Ярославском направлении – почти 130 тысяч. Среди лидеров также Казанское направление, которым воспользовались более 117 тысяч, замыкает тройку лидеров Горьковское направление, где проехали 52,5 тысячи детей», - говорится в сообщении.

По статистике больше всего дети путешествовали в августе – более 122 тысяч раз.

Если ребенок младше пяти лет, то на него оформляется безденежный билет. Если ребенок старше пяти лет и/или занимает отдельное место, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На детей старше семи лет оформляется проездной по взрослому тарифу.

Пассажирам напомнили, что в период распространения коронавируса в транспорте необходимо носить маски и перчатки. Их можно приобрести, в том числе, в билетных кассах и у контролеров.