РИАМО - 1 фев. В Мытищинском лесопарке прошла «Мытищинская лыжня-2021», участие в ней приняли более 500 человек, самому старшему из них исполнилось 87 лет, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Участники собрались из Мытищ, Красногорска, Сергиева Посада, Дмитрова, Черноголовки, Долгопрудного, Щелкова, Ивантеевки, Фрязина, Королева, Пушкина и Москвы.

По словам замглавы администрации округа Владимира Агеева, количество участников пришлось ограничить из-за рекомендаций Роспотребнадзора. Но накануне «Лыжни» по поручению губернатора Подмосковья были сняты ограничения для возрастной категории 65+, поэтому в гонке смогли поучаствовать и пожилые люди. Самому старшему исполнилось 87 лет, самому младшему – 1,5 года.

Все участники соревнований получили памятники шапки с логотипом гонки, а победители и призеры в возрастных группах были награждены грамотами, медалями, кубками и ценными призами. Всего было разыграно 72 комплекта наград – по 12 возрастным категориям. Первые, вторые, третьи места распределились между мужчинами и женщинами.

Разделение по возрастам соответствует 11 категориям комплекса ГТО, для «Мытищинской лыжни» добавили еще одну категорию – дети до 5 лет и младше. В следующем году протяженность трассы увеличат до 7 км, и лыжную гонку можно будет провести в рамках зимнего фестиваля ГТО.

«Предыдущие два года погодные условия были такие, что мы ждали «Лыжню», а снега не было. Сегодня замечательная погода. И обилие людей разных возрастов создает неповторимое праздничное настроение», - сказал председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов.