РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. Жители Подольска с видом на жительство и разрешением на временное проживание могут записаться на вакцинацию от Covid-19, говорится сообщении пресс-службы администрации округа.

В понедельник в администрации Подольска прошла встреча с руководителями УК и ресурсоснабжающих организаций в сфере ЖКХ по вопросу вакцинации от коронавируса. В ней приняли участие замглавы администрации округа по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников, начальник отдела экологии и охраны здоровья граждан администрации Ирина Симчук и главврач Подольской городской клинической больницы №3 Марина Черногорова.

«С начала кампании в нашей больнице привились 850 человек, у 15-20% встречается температурная реакция, головная боль. Реакций, которые бы потребовали медицинского вмешательства, нет. Я убеждена, что те, кто еще не переболел, должны бежать на прививку. Сегодня ждем новое поступление вакцины, у нас около 500 человек записано в лист ожидания. Сделавшие прививку попадают в федеральный регистр и получают электронный сертификат. Что касается вакцинации лиц без гражданства, то записаться на нее могут граждане с разрешением на временное проживание, видом на жительство, а также граждане Республики Беларусь», – сказала Черногорова.

Подольск находится на 26 месте по заболеваемости на 100 тысяч населения и на 3 месте по абсолютному количеству выявленных пациентов с Covid-19. Вакцинация проводится российским препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») – он безопасен для организма и не приводит к заболеванию. Перед прививкой проводится обязательный осмотр у врача-терапевта. Не рекомендовано делать прививку пациентам с острыми инфекционными заболеваниями, во время беременности, грудного вскармливания и детям до 18 лет.

Записаться на прививку можно через портал государственных услуг Московской области, единый региональный колл-центр: 8(800)550-50-30, по телефону 122 или прийти в выбранный пункт вакцинации лично. Также записаться на вакцинацию можно в МФЦ.

В округе открыты четыре пункта вакцинации – в Подольской районной больнице, взрослой поликлинике №1, Подольской горбольнице №3, Климовской горбольнице №2. Кроме этого, для удобства жителей организована работа двух мобильных прививочных пунктов – в гипермаркете «Глобус» микрорайона Климовск и торговом центре «Остров сокровищ» в Подольске. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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