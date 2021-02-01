Приближается Валентинов день – праздник, когда принято признаваться в любви и дарить подарки вторым половинкам. Чтобы уделить максимум внимания избраннику или избраннице и полноценно отдохнуть от будничной суеты, можно отправиться в один из отелей Московского региона. Однако необязательно организовывать романтическое свидание именно 14 февраля: в это время на отели повышенный спрос. Насладиться природой или погрузиться в совместные спа-процедуры можно в любые удобные выходные.

Спа-релакс в M’Istra’L Hotel & SPA

сайт отеля M’Istra’L Hotel & SPA

Где: Московская область, г. Истра, деревня Рождествено, терр. Строй Капитал, д. 1

Сайт: https://m-istra-l.ru/

Цена: от 11 470 рублей за одну ночь для двух гостей в выходной день

Загородный отель премиум-класса M’Istra’L подойдет тем, кто хочет сполна насладиться спа-процедурами. Здесь гости смогут порелаксировать в термальной зоне, поплавать в бассейне, расслабиться в руках опытных массажистов и выбрать очищающие программы для лица и тела. Продолжить отдых получится в одном из местных ресторанов и баров – есть даже фитобар с полезными фрешами и коктейлями на основе трав. Из развлечений в отеле доступны бильярд, пейнтбол, тир, детская анимация. На территории работает прокат лыж, коньков, снегокатов, тюбингов.

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Европейские выходные в шато-отеле «Немчиновка парк»

Где: Московская обл., Одинцовский г. о., с. Немчиновка, ул. 2-я Запрудная, д. 36

Сайт: https://www.nemchinovka-park.com/

Цена: от 5 200 рублей для пары на двое суток с завтраком (со скидкой к 14 февраля)

Недалеко от МКАД на территории Одинцовского городского округа в парковой зоне расположился комплекс, стилизованный под средневековый замок. Здесь предлагают европейский отдых с бильярдом, боулингом, караоке, теннисным кортом и тренажерным залом. На территории работает банный комплекс с финской сауной, турецкой баней и фитобочкой. В ресторане подают блюда русской и европейской кухонь.

Ко Дню всех влюбленных шато-отель подготовил специальные предложения – стандартный номер обойдется в 5 200 рублей на двое суток с завтраком, а ресторан «Донжон» 13 февраля предоставит скидки на меню и барную карту.

Панорама города в «AZIMUT отель Смоленская»

Где: г. Москва, ул. Смоленская, д. 8

Сайт: https://azimuthotels.com/ru/moscow/azimut-hotel-smolenskaya

Цена: от 11 600 рублей на двоих за двое суток с завтраком в выходные

Гостиница бизнес-класса «AZIMUT отель Смоленская» располагается в сердце столицы, недалеко от Арбата и Красной площади. На 20-м этаже здания находится клубный лаундж с шикарным видом на город. Выгодное расположение отеля позволяет совершать пешие прогулки по историческому центру и облегчает доступ к самым главным московским достопримечательностям, театрам и музеям. В отеле имеются ресторан-бар, клубная гостиная, лобби-бар, тренажерный зал и спа-салон.

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Французская атмосфера в «Де Пари»

сайт отеля «Де Пари»

Где: г. Москва, ул. Большая Бронная, д. 23, стр. 3

Сайт: https://hotel-deparis.ru/

Цена: от 6 075 рублей за двоих на сутки в выходные по основному тарифу (с завтраком)

Еще один вариант для тех, кто хочет остановиться в историческом центре столицы, – четырехзвездочный отель «Де Пари». Несмотря на соседство с Тверской улицей, здесь царят тишина и уют. Номера оформлены в прованском стиле, в декоре преобладают светлые тона и цветочные мотивы. В ресторанчике Le Petit Paris на первом этаже подают изысканные завтраки из фермерских продуктов.

Оздоровление и уход в «Артурс Village & SPA»

сайт «Артурс Village & SPA»

Где: Московская обл., г. о. Мытищи, д. Ларево, ул. Хвойная, стр. 26

Сайт: https://www.arthurs-hotels.ru/

Цена: от 7 740 рублей на двоих в выходные на сутки

Погрузиться в тишину, уют и спа-процедуры в 20 километрах от МКАД предлагает персонал отеля «Артурс». В местном спа-центре богатый выбор программ для снятия стресса и усталости, процедур для лица и волос, доступны различные виды массажа, среди которых тайский, классический и аромамассаж. Также здесь работают косметологический кабинет, мастера маникюра и педикюра, для желающих проводят индийские оздоровляющие ритуалы по системе аюрведа.

В wellness-центре можно отдохнуть в травяной сауне, римской парной, финской бане или хаммаме, посетить зону контрастных процедур, бассейн с джакузи и аквагоркой, тренажерный зал. У гостей отеля есть возможность провести в welness-зоне два часа бесплатно.

В честь Дня влюбленных в комплексе пройдут мастер-классы, эстафеты с необычными заданиями на свежем воздухе, турнир по игре в мафию и праздничная дискотека.

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Экоотдых в «Изумрудном лесу»

Где: Московская обл., г. о. Клин, с. п. Нудольское, владение «Изумрудный лес»

Сайт:https://izumrudnyles.ru

Цена: от 13 410 рублей за двоих на сутки в выходные

В экоотеле «Изумрудный лес» под Клином можно пожить в светлых, гармонично оборудованных номерах с панорамными окнами или в коттеджах с дизайном в скандинавском стиле. Здесь гости могут поплавать в 25-метровом бассейне, посетить банный комплекс с традиционной русской и травяной банями, сауной и джакузи. В спа-центре доступны уходовые программы, разные виды массажей и обертываний. К услугам постояльцев – бильярд, детский клуб и прокат зимнего спортинвентаря. Также отель держит свой сафари-парк, где живут альпака, кенгуру, верблюды, лань, зубр и северные олени.

Сказочные домики в «Хоббитлэнде»

Где: Московская область, Можайский г. о., с. п. Борисовское (рядом с СНТ Метростат)

Сайт: https://hobbitland.ru/

Цена: от 5 000 рублей за домик в сутки на выходных

На 112-м километре Минского шоссе расположился островок сказочного Средиземья – отель «Хоббитлэнд». Каждый домик-землянка с круглыми окнами и дверьми, стилизованный под жилище хоббитов, имеет свой характер и отличается от других. В одном все оформлено в стиле любителя птиц, в другом – на вкус собирательницы лечебных трав. Есть здесь и лесная баня. Зимой в «Хоббитлэнде» катаются на коньках по льду замерзшего пруда и путешествуют по лесным окрестностям на лыжах. Это идеальное место для тех, кто хочет уединиться и отдохнуть от суеты на лоне природы.

В конце декабря на территории экоотеля открылся ресторан «ХоббЕАТ», где предлагают блюда из продукции местных фермеров.

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Альпийский уют в шале-отеле «Таежные дачи»

Где: Московская обл., Одинцовский г. о., г. Звенигород, пос. дома отдыха «Связист»

Сайт: https://www.shalerus.com/

Цена: от 10 800 рублей за номер «Комфорт» на сутки в выходные, от 19 500 рублей за проживание в домике-шале

Одна из основных фишек отеля «Таежные дачи» – необычный дизайн апартаментов и домиков-шале. Так, арт-отель «Клен» переносит гостей в атмосферу Серебряного века, а «Чеховская дача» напоминает бабушкин дом из детства. Здесь легко ощутить дух бардовских песен и романтику деревенских вечеров.

На территории комплекса есть восемь разнообразных бань, а также собственные мини-музеи – ежика, каминов, деревянного зодчества и другие. Все блюда в местном ресторане собственного производства. Для гостей в отеле проводят интересные мастер-классы. Любители активного отдыха могут взять напрокат снегоход.

Старинный шик в бутик-отеле «Русский дворик»

сайт бутик-отеля «Русский дворик»

Где: Московская обл., г. Сергиев Посад, просп. Красной Армии, д. 134/2

Сайт: https://rus-dvorik.ru

Цена: от 7 000 рублей в сутки за номер на двоих

Каждый номер в бутик-отеле «Русский дворик» в Сергиевом Посаде имеет свой стиль. Комнаты названы в честь знаковых деятелей русской культуры – Чехова, Куприна, Рахманинова, Пришвина и Шаляпина. Во всех номерах установлены граммофоны с пластинками, а в зависимости от конкретной комнаты – и свои ретродетали: печатная машинка, старинный телефон, собрания сочинений классиков.

Также здесь работают несколько ресторанов, пекарня, клуб, салон красоты, музеи «Дом русской матрешки» и «Галерея фарфоровой игрушки». Из окон гостиницы видны стены Троице-Сергиевой лавры – расположение отеля удобно для экскурсий по Сергиеву Посаду и окрестностям.

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Поленовская природа в глэмпинге «Зеленая тропа»

Где: Тульская область, Заокский район, рядом с деревней Волковичи

Сайт: https://www.zelenayatropa.ru/

Цена: от 14 500 рублей на двоих за две ночи на выходных с завтраками

Теплые и уютные выходные в маленьком домике с панорамным окном, выходящим на зимний лес, можно провести в глэмпинге «Зеленая тропа». Это место на границе Московской и Тульской областей подойдет для пар, ищущих тишины и уединения на лоне природы. При бронировании можно заказать дополнительное романтическое оформление домика с шампанским. Днем здесь можно путешествовать на лыжах по живописным окрестностям, кататься на ватрушке со склона у реки Оки, отправиться на экскурсию в музей-заповедник В. Д. Поленова или храм Богородицы в Подмоклово. Вечером – посидеть у костра с глинтвейном и гитарой или посетить дровяную баню с горячей и холодной купелями.

В декабре 2020 года на территории глэмпинга открылась ферма. Там разрешают по предварительной договоренности покормить коз и ослика, а за отдельную плату – прокатиться на лошади и устроить фотосессию. По выходным хозяйки фермы проводят мастер-классы по сыроделию.