РИАМО - 1 фев. Жители и гости Подмосковья за минувшую неделю обратились в систему-112 около 190 тысячи раз, более 80 тысяч обращений касались экстренного реагирования, сообщили РИАМО в пресс-службе ГКУ «Центр 112».

«Порядка 70% всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, более 25% - полиции и ГИБДД», - сказали в пресс-службе.

5% вызовов касались службы пожарной охраны, аварийной службы газовой сети, МЧС и других служб.

Система-112 Московской области заработала в 2015 году. В ней работает свыше 3,6 тысячи специалистов. По единому номеру «112» можно обратиться при угрозах жизни и здоровью, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка, происшествиях, чрезвычайных ситуациях.