РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 фев. Матч Открытого зимнего первенства городского округа Люберцы завершился победой команды из Котельников, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Матч третьего тура Открытого зимнего первенства городского округа Люберцы по футболу среди мужских команд против ФК «Торпедо-С» принес команде ФК «Котельники» результативную победу. Матч завершился со счетом 1:13 в пользу ФК «Котельники», - говорится в сообщении.

В составе ФК «Котельники» пять мячей забил Андрей Сысоев, хет-трик на счету Виктора Капшукова, дважды отличились Андрей Борисов и Алексей Михайлов, один мяч забил Александр Хомяков. «Торпедо-С» удалось забить гол престижа, который оказался для клуба единственным.

«Поздравляем команду Котельников с уверенной победой и желаем дальнейших положительных результатов», - заключается в материале.