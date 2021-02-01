РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 фев. Люберецкие каратисты стали призерами первенства и чемпионата Центрального федерального округа России по восточному боевому единоборству, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Спортсмены комплексной спортивной школы олимпийского резерва Люберец в составе сборной команды Московской области достойно выступили на первенстве и чемпионате ЦФО по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина – сетокан). В копилке у наших каратистов – четыре золотые, две серебряные и две бронзовые медали», – сказал Ружицкий.

На первенстве лучшими стали Евгений Синякин, Милана Инькова, Мария Гусарова, София Климович, Илья Оловягин, Кристина Бобуркова. На чемпионате спортсмен из Люберец Леонид Баранников занял 2 и 3 места.

Всего в соревнованиях приняли участие порядка 350 спортсменов.